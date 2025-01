Successo alla Fiera Sigep per Lawer FOTO e VIDEO

La partecipazione di Lawer alla fiera Sigep si è rivelata un grande successo, attirando una grande affluenza di visitatori . L'evento, noto per essere uno dei più importanti nel settore della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè, ha visto un notevole aumento della presenza internazionale, sottolineando il carattere globale della manifestazione. L’edizione 2025 si è presentata con un taglio decisamente più industriale rispetto alle passate edizioni, in cui l’affluenza era per la maggior parte di produttori artigianali.

Quest'anno, Lawer ha presentato la soluzione UNICA SD, un sistema di pesatura automatico per i micro-ingredienti, che ha suscitato grande interesse tra i professionisti del settore. Durante la fiera, i visitatori hanno avuto la possibilità di vedere dal vivo il funzionamento della macchina, toccando con mano tutti i vantaggi che porta: precisione e accuratezza di pesata, minor spreco di materie prime e risparmio energetico, oltre che l’aumento della produttività.

La fiera Sigep si è dimostrata ancora una volta molto importante per l’azienda Biellese, che è riuscita a concludere alcuni importanti contratti, consolidando ulteriormente la propria presenza sul mercato internazionale. I nuovi accordi testimoniano la fiducia che i clienti ripongono nelle soluzioni offerte dall’azienda e la capacità di Lawer di rispondere alle esigenze sempre più sofisticate del settore alimentare.

Il feedback generale ricevuto dai visitatori è stato molto positivo, con apprezzamenti sia per la qualità della tecnologia esposta sia per l'approccio professionale dello staff commerciale e tecnico. La fiera ha rappresentato un’importante vetrina per mostrare l'eccellenza delle soluzioni proposte e per rafforzare le relazioni con clienti e partner di tutto il mondo.

In conclusione, la presenza alla fiera Sigep ha confermato il ruolo dell’azienda come leader nel settore della pesatura automatica dei micro-ingredienti, grazie alla tecnologia proposta e alla capacità di instaurare relazioni commerciali di valore. Lawer guarda al futuro con ottimismo, pronta a cogliere nuove opportunità di crescita e innovazione.