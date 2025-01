Parafarmacia Beltrami: Ossigenoterapia estetica, per attenuare piccoli inestetismi

Una skincare personalizzata è importantissima per poter, con un uso costante, vivere bene nella propria pelle, anche se il tempo passa.

Il mercato dermocosmetico offre tantissime soluzioni per attenuare piccoli inestetismi, ridurre macchie o infiammazioni e correggere i tanto temuti, seppur fisiologici, segni dell’invecchiamento.

Per aumentarne i benefici, è consigliabile, sottoporsi a sedute di ossigenoterapia estetica, un trattamento non invasivo e totalmente indolore, che consiste nello sfruttare ossigeno puro al 99,5% per migliorare la tonicità e l’elasticità del tessuto cutaneo e stimolare il rinnovamento cellulare.

Il flusso di ossigeno puro sulla pelle del viso, somministrato attraverso un aerografo, migliora, infatti, la circolazione, stimola la produzione di collagene ed elastina e riattiva il metabolismo cutaneo. Se associato, poi, a speciali sieri, scelti sulla base del risultato che si vuole ottenere, l’attività del gas viene potenziata dai principi attivi, veicolati in profondità da questi specifici macchinari.

Con il passare delle sedute, la pelle risulterà più compatta e luminosa, la grana affinata, le microrughe di espressione attenuate, le macchie via via meno visibili e i pori meno dilatati. Buoni risultati anche per l’utilizzo dell’ossigenoterapia per contrastare l’acne: il trattamento può, infatti, riportare la pelle ad un suo equilibrio, calmando le infiammazioni.

L’ossigenoterapia può, poi, anche essere consigliata per trattare il cuoio capelluto. Riattivando il microcircolo, il trattamento è in grado di apportare un maggior quantitativo di nutrienti ai follicoli piliferi, fortificando il capello e stimolando la ricrescita. Ma non solo: come per l’acne sulla pelle del viso, trattare il cuoio capelluto con l’ossigenoterapia porta effetti antinfiammatori, con conseguente diminuzione dei sintomi generalmente associati, quali prurito, forfora, desquamazione, secchezza e alterata produzione di sebo.

Nella cabina estetica della Parafarmacia Beltrami è possibile prenotare una seduta e sperimentare gli straordinari benefici di questo trattamento sempre più richiesto. Per ottenere ottimi risultati è consigliabile fare dei cicli nel corso dell’anno prevedendo una fase iniziale con un trattamento alla settimana/ ogni 10 giorni, seguiti da una fase di mantenimento con trattamenti più dilazionati, anche solo 1 volta al mese.

Per chi fosse interessato ad una prova, il 5 febbraio è possibile prenotare una seduta gratuita per trattare il cuoio capelluto. Uno specialista di Organics Pharm, linea italiana di prodotti per la cura di cute e capelli ricca di oli essenziali e attivi naturali, sarà a vostra disposizione per darvi tanti consigli per la vostra salute.

Per informazioni sull’ossigenoterapia e sui costi, telefonare al numero 3513704144.