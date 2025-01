Lanecardate: Montanaro entra nel Cda

Gli ultimi giorni del 2024 hanno segnato una evoluzione nella storia di Lanecardate, storica filatura biellese leader nei filati cardati di alta qualità, ma anche della famiglia-impresa che rappresenta. Lanecardate ha sempre avuto radici forti, saldamente ancorate nei valori della famiglia Barberis Canonico, da 13 generazioni nel tessile. Queste radici legate a all’impegno alla dedizione alla testa e al cuore del giovane amministratore delegato, Massimo Montanaro, hanno permesso a Lanecardate di crescere e di raggiungere i successi di cui oggi essere fieri. Con il nuovo anno Lanecardate celebra una tappa significativa di questo viaggio: l’ingresso dell’AD Massimo Montanaro come socio dell’ azienda. Passo epocale in una impresa di famiglia. L’ingresso dell’amministratore delegato come socio non è solo un riconoscimento al suo straordinario lavoro e al legame di stima, fiducia ed affetto che si è creato in questi anni, ma è anche una dichiarazione dell’impegno insieme verso il futuro. È un segnale forte della comune volontà di continuare a crescere e innovare combinando la solidità delle radici familiari con una visione strategica aperta al cambiamento.