Campiglia Cervo, si cerca un gestore per il Circolo Valet

Il comune di Campiglia Cervo intende affidare, previa manifestazione di interesse, il servizio di gestione del Circolo Polivalente Valet sito in frazione Asmara.

Tra le finalità dell'amministrazione vi è senza dubbio la promozione della socializzazione dei cittadini riconoscendone la funzione pedagogica e sociale e un ruolo di primaria importanza per la crescita culturale e civile del territorio. Inoltre, la struttura, recentemente ristrutturata, costituisce un naturale punto di aggregazione per tutta la popolazione di ogni fascia di età ove svolgere attività ricreative, culturali, sportive e pedagogiche per i minori.

I soggetti ammessi a partecipare sono associazioni che perseguono finalità formative, ricreative, sociali, culturali, turistiche e sportive o aggregazioni di più associazioni con le stesse finalità. Le candidature devono pervenire al Comune entro le 12 del prossimo 31 gennaio. Ogni informazione utile è prsente sul sito istituzionale di Campiglia Cervo.