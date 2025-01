Servizio Civile al Consorzio Iris: al centro per le famiglie si cercano due giovani.

Il Consorzio I.R.I.S., in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, è alla ricerca di due giovani volontari per il progetto di Servizio Civile “Sostenere il Benessere”.

L’iniziativa offre un’opportunità unica e stimolante presso il Centro per le Famiglie, dove i volontari potranno affiancare gli operatori nell’accoglienza dei cittadini che si rivolgono al Consultorio ASLBI o ai servizi del Centro. Tra le attività previste, la collaborazione nella gestione delle campagne comunicative e l’organizzazione di eventi sul territorio dedicati alle famiglie.

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 18 febbraio 2025 alle ore 14:00. La domanda di partecipazione andrà presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma Domanda On Line (DOL) ed occorre essere in possesso di SPID. https://domandaonline.serviziocivile.it

Di seguito i requisiti per accedere:

età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti

essere in possesso di diploma di Istruzione secondaria di secondo grado



Elementi previsti dal bando:

- L’attività durerà 12 mesi

- l’impegno richiesto sarà di circa 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni settimanali.

- Indennità mensile di euro 507,30, pagata direttamente dal Ministero

Gli operatori si rendono disponibili a presentare le attività ai giovani interessati nelle seguenti date e fasce orarie: giovedì 23 gennaio (ore 14:30-16:30), lunedì 03 febbraio (ore 16:30-18:00) e giovedì 06 febbraio (ore 15:00/17:00). Per maggiori informazioni telefonare al 3357875519 oppure al 3336142527 dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 14:00.

Il servizio Civile rappresenta un’importante esperienza di solidarietà e aiuto oltre ad essere un’occasione di crescita umana e professionale!