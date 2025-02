Servizio Civile Universale: le domande scadono il 18 febbraio.

Il 18 febbraio 2025 alle 14:00 scade il termine per candidarsi al Servizio Civile Universale 2025/2026, un’esperienza formativa di 12 mesi (25 ore settimanali) con compenso mensile di €507,30. Il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere mette a disposizione 43 posti in collaborazione con cooperative, comuni, associazioni e istituzioni locali, per promuovere l’inclusione sociale e il sostegno alle persone più fragili.

Progetti e posti disponibili

- Comunità educanti (13 posti) in asili, scuole e biblioteche del Biellese, per affiancare bambine/i con attività educative e laboratoriali.

- Comunità che ascoltano (7 posti) tra Biella e Vercelli, per offrire ascolto e supporto a famiglie in difficoltà (servizi sociali, Centro Aiuto alla Vita, asilo nido).

- Comunità inclusive (11 posti) a Biella e dintorni, per supportare persone con disabilità o anziane e promuoverne autonomia e socializzazione (cooperative sociali, case di riposo).

- Comunità attive per i giovani (11 posti) tra Biella, Cossato, Candelo e Pray, per valorizzare il territorio, organizzare eventi e gestire servizi Informagiovani.

- Comunità inclusive per la prevenzione (1 posto) presso la LILT di Biella, per diffondere la cultura del benessere e supportare la raccolta dati sui controlli sanitari.



Per ulteriori informazioni:

https://ilfilodatessere.com/servizio-civile/

Tel./WhatsApp: 3662146994