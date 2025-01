Candelo, una mostra e un incontro letterario per la Giornata della Memoria

La Giornata della Memoria a Candelo avrà due appuntamenti: sabato 25 gennaio, alle 11, presso la sede della Biblioteca Civica Livio Pozzo, dove verrà aperta la mostra dal titolo “Perché ricordare” - Jole Notarangelo leggerà ed interpreterà alcuni testi significativi.

Ricordare non solo per capire i pericoli e riconoscere ingiustizie ma per combatterle, tutti insieme, uniti in un vincolo di solidarietà verso mete di uguaglianza, libertà e giustizia. La rassegna di immagini in biblioteca, realizzata dall’ANED di Torino (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti), racconta la tragedia vissuta dai popoli d’Europa dal 1933 al 1945, con un focus significativo sui vari campi di concentramento.

Sabato 15 febbraio, alle 16.15, presso il Centro culturale Le Rosminiane - Sala Affreschi, si terrà l’incontro con lo scrittore Giuseppe Mendicino, biografo di Mario Rigoni Stern. L’iniziativa è inserita nell’ambito di “AspettiAMO l’Adunata 2025” con il patrocinio degli Alpini di Biella.