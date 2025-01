Verrone, dal Comune contributi all'oratorio Don Bosco e alle associazioni che operano nel territorio

Serate pizze in oratorio, pomeriggi di divertimento e merenda, laboratori, tombola all'Epifania, "Dolcetto o scherzetto", castagnate e centro estivo: sono tante le attività che organizza ogni anno l'oratorio Don Bosco di Verrone. E come ogni anno anche questo il Comune riconosce alla Parrocchia di San Lorenzo, nella persona di Don Paolo Battisti, un contributo a sostegno delle Attività Giovanili programmate durante l’anno 2024.

In particolare, l'amministrazione Bazzan ha riconosciuto all'oratorio un contributo di € 1.187,35 attraverso una delibera di giunta approvata nelle scorse settimane.

Sempre come per gli anni precedenti, il Comune ha deliberato anche un contributo oltre che a favore delle Associazioni presenti sul territorio comunale, in considerazione delle loro attività, perseguite ed effettivamente svolte, anche ad Associazioni ed Enti che pur non essendo ubicati nel Comune di Verrone, svolgono un’attività che si ripercuote positivamente anche sulla collettività verronese.

Si Tratta Di 11.500 Euro Così Ripartiti: fondo Edo Tempia € 1.500,00; Cooperativa Sociale Integrazione Biellese (anffas) € 500,00 ; Croce Rossa Italiana Sottocomitato Di Biella € 500,00; Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Di Cavaglia’ € 500,00 ; unione Italiana Ciechi € 500,00; Lega Italiana per La Lotta Contro i Tumori Sezione Provinciale Di Biella – € 1.500,00; Centro Aiuto Alla Vita – Onlus Biella € 500,00; Gruppo Volontariato Vincenziano San Giovanni Bosco Di Verrone € 1.000,00; Associazione Banco Alimentare Piemonte E Valle D'aosta € 500,00; associazione La Rete C/O Caritas € 500,00; Associazione La Rete C/O Caritas – Emergenza Freddo € 500,00; Telethon € 500,00; Fondazione Clelio Angelino € 500,00; Associazione Turistica e A.S.D. Pro Loco Di Verrone Nella Persona Del Presidente Davide Vermi € 1.000,00; Compagnia Arcieri Biella € 500,00; Banda Musicale di Candelo € 500,00; Parrocchia San Lorenzo Verrone € 500,00.