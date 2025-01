Bando Armonia+, selezionati 9 nuovi progetti per generare bellezza

A due anni dalla prima edizione torna con un contributo complessivo di 330 mila euro e 9 nuovi progetti destinati a generare bellezza nel Biellese il bando “Armonia+”.

“Un bando che nella logica generativa della Fondazione vuol essere motore per uno sviluppo territoriale armonioso, condiviso e capillare – commenta il Presidente Michele Colombo – grazie all’esperienza maturata con la prima edizione del progetto, per la quale la Fondazione aveva messo in campo 260 mila euro su 8 progetti, questa nuova edizione ha stimolato proposte ancora più condivise dalle comunità coinvolte innestando un processo di rigenerazione territoriale più ampio e permettendo di iniziare a intravedere il disegno di sviluppo sotteso”.

Comunità partecipi e felici di farsi custodi dei luoghi in cui vivono, spazi più accoglienti e vitali, nuove energie messe in circolo in un confronto intergenerazionale tra attori diversi: sono alcuni degli effetti positivi del bando Armonia+ che stimola la ricerca e creazione di bellezza nel quotidiano, punto focale per innestare un vero cambiamento sociale, così come messo in luce dalla professoressa Elena Granata del Politecnico di Milano che anche in questa edizione ha portato la sua professionalità ed esperienza all’analisi dei progetti selezionati. “Armonia+ sarà l'occasione per lavorare ancora nel territorio e con il territorio, facendo crescere le creatività delle persone che vivono nei luoghi e trasformando sogni e bisogni in progetti concreti. Ho grande fiducia in quello che le persone generano quando si mettono insieme e metterò la mia competenza al servizio di questo percorso comune” ha dichiarato Elena Granata.

Molto varie le proposte che hanno ricevuto il contributo della Fondazione, ma tutte accomunate da amore e cura per il Biellese.

Chiusosi il 22 novembre con 23 richieste pervenute il bando ha erogato i seguenti contributi:

€ 40.000,00 Comune di Casapinta – Casapinta (BI), per il progetto Letture al profumo di pane – rigenerazione di un’area centrale del paese per promuovere nuove attività partecipative della comunità;

€ 40.000,00 Comune di Magnano – Magnano (BI), per il progetto Merlomagno: il ricetto svelato;

€ 40.000,00 Comune di Zumaglia – Zumaglia (Bi), per il progetto Villa Virginia hub (ri_connettere la comunità al paesaggio);

€ 35.000,00 Comune di Netro – Netro (BI), per il progetto Il bosco delle fate - fair.y forest;

€ 35.000,00 Comune di Miagliano - Miagliano (BI), per il progetto Recupero e riqualificazione dell'antico lavatoio delle masche e della relativa area adiacente;

€ 35.000,00 Comune di Tollegno – Tollegno (BI), per il progetto La riva delle fabbriche;

€ 35.000,00 Comune di Campiglia Cervo – Campiglia Cervo (BI), per il progetto Forno comunitario - un luogo di incontro e tradizione per la comunità di Campiglia Cervo;

€ 35.000,00 Comune di Viverone – Viverone (BI), per il progetto Trasformazione del parco comunale in un "parco culturale";

€ 35.000,00 Comune di Sagliano Micca – Sagliano Micca (BI), per il progetto I luoghi del tempo.

Nei prossimi mesi inizieranno i lavori e gli incontri nei vari siti coinvolti e la Fondazione sarà presente nell’accompagnamento di queste esperienze in modo da favorire lo sviluppo complessivo dei progetti in un quadro comune e darne notizia.