Sagliano, a disposizione il nuovo calendarietto 2025 per la raccolta differenziata

L’amministrazione comunale di Sagliano Micca annuncia la pubblicazione del calendarietto 2025 per la raccolta differenziata. Uno strumento essenziale per aiutare i cittadini a gestire al meglio i propri rifiuti e contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente. È disponibile gratuitamente presso il Comune ed è anche scaricabile dal sito ufficiale: contiene tutte le informazioni utili per effettuare una raccolta differenziata corretta e precisa.

I cittadini vi troveranno: giorni e orari del ritiro dei rifiuti suddivisi per tipologia (organico, plastica, carta, indifferenziato). Indicazioni sulle modalità di conferimento per evitare errori e facilitare il riciclo. Contatti utili e numeri per le segnalazioni, come il servizio su chiamata gratuito per il ritiro di ingombranti o altre necessità.

Come sottolineato dal Comune, una raccolta differenziata efficace consente di ridurre i rifiuti destinati alla discarica, diminuendo le emissioni di gas serra. Recuperare materiali preziosi, favorendo il riciclo e la creazione di nuovi prodotti. Migliorare la qualità della vita nel territorio, preservando la bellezza naturale della Valle Cervo.

“La raccolta differenziata è un atto di responsabilità verso l’ambiente e le generazioni future - ha dichiarato il sindaco Alessandro Blotto - Con il calendarietto 2025 vogliamo fornire ai cittadini tutti gli strumenti per partecipare attivamente a questa sfida e continuare a fare di Sagliano Micca un esempio di comunità virtuosa”.