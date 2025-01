Gardenville Biella cerca un aiuto cuoco/a e una barista

Cerchiamo Te. Il Bistrot di Gardenville Biella, prossimo all'apertura, è alla ricerca di nuove stelle per completare il team: nello specifico, un aiuto cuoco/a, che abbia un pizzico di esperienza in cucina e tanta passione; una barista e sala per chi ama il mondo della caffetteria e sa accogliere con un sorriso.

Richiediamo un minimo di esperienza nei rispettivi ruoli. Offriamo un ambiente dinamico, accogliente e stimolante.

Vuoi unirti a noi? Scrivici e raccontaci chi sei! Invia il tuo CV a garden@gardenville.it o passa direttamente a trovarci.

Ci troviamo a Biella, in via De Andrè, accanto al Centro Commerciale Gli Orsi, con orario: aperti tutti i giorni continuato, dalle 8.30 alle 19.30.