Crisi internazionale: le piccole imprese tra paure e incertezze.

Un'indagine della CNA rivela preoccupazione tra le piccole imprese italiane, che frenano su investimenti e assunzioni. Secondo lo studio “Le aspettative delle imprese per il 2025”, il 53,1% degli intervistati considera l'instabilità geopolitica ed economica un rischio concreto, mentre solo il 18,3% si dichiara ottimista.

Il Presidente CNA Piemonte, Giovanni Genovesio, sottolinea come il pessimismo derivante dal calo di fatturato, export, occupazione e investimenti, con un saldo negativo rispettivamente del 18,4%, 21,4%, 29,4% e 31,6%. Il segretario Delio Zanzottera avverte che ridurre investimenti e organici compromette innovazione e competitività, in un contesto già complesso per il costo del lavoro, la carenza di manodopera qualificata e l'aumento dei prezzi delle materie prime.

Le imprese intravedono soluzioni in un miglioramento del quadro geopolitico (58%), il controllo dell'inflazione (33,6%) e la riduzione dei tassi di interesse (30,1%). Tuttavia, il clima di incertezza resta il principale freno per il 2025.