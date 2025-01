Biella, al via il progetto 'Adotta un albero'

A dicembre, nell'ambito del progetto del DUC 'Decora un albero' sono stati collocati 200 pinetti in varie zone della città, parte dei quali decorati dai piccoli studenti di sette scuole elementari che hanno aderito e che sono: XXV Aprile di Chiavazza, De Amicis, M. Sella Pavignano, Gromo Cridis, Borgonuovo, Villaggio Lamarmora e Istituto La Marmora.

Il prossimo sabato 25, alle ore 14,30, in piazza Vittorio Veneto, ci sarà la cerimonia per avviare il progetto ‘Adotta un albero’ che ha l'obiettivo di rendere la città più verde e potranno partecipare, in primis, i bambini delle scuole con le loro famiglie ma sono invitati tutti i cittadini sia all'evento sia all’adozione di uno o più alberelli per garantire loro nuova vita. Le offerte libere saranno destinate alle sette scuole elementari che hanno aderito al progetto per l’acquisto di materiale didattico