Vigliano ricorda la tragedia della Pettina. Sindaco: “Occasione per riflettere sulle troppe morti sul lavoro”

Domenica 19 gennaio, nella chiesa di San Giuseppe Operaio, a Vigliano Biellese, sarà celebrata la Santa Messa delle 10, in ricordo delle vittime della tragedia che, 24 anni fa, precisamente il 9 gennaio 2001, si consumò presso il reparto carderia della Pettinatura Italiana.

L'amministrazione comunale parteciperà alla commemorazione, su invito del gruppo degli ex dipendenti che ha costantemente a cuore la memoria degli amici e colleghi colpiti da quel nefasto rogo. "Come ogni anno - commenta il sindaco Cristina Vazzoler - vogliamo essere presenti a questo momento di raccoglimento, commemorazione e vicinanza alle famiglie di ha perso la vita, Carlo Coletta, Renzo Triban e Graziano Roccato, e di tutti coloro che hanno riportato gravi danni, fisici, psicologici tali da cambiarne per sempre e irreversibilmente il destino. Un'occasione, questa, di riflettere sulle troppe morti sul lavoro, che non sono mancate neppure in questi pochi giorni del 2025, appena iniziato".