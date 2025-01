Salussola, il sindaco Chioda: "La scuola è un presidio importante, e la Regione è sensibile a questo tema"

La Giunta regionale del Piemonte in ottobre ha approvato un finanziamento di oltre un milione di euro per l’acquisto di 28 nuovi scuolabus, destinati al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo.

Tra i comuni finanziati che hanno ricevuto un contributo di circa 40.000 euro ciascuno in provincia di Biella c'è Salussola. Gli altri sono Lessona e Quaregna Cerreto.

Per qualche anno Salussola si è affidata a una ditta esterna, poi ne ha usato uno in prestito di Cavaglià, e da circa un mese e mezzo è in uso in Comune quello che ha comprato grazie al contributo regionale.

"Ormai è entrato a regime l'utilizzo del nuovo scuolabus - spiega il sindaco di Salussola Manuela Chioda - . Ringraziamo la Regione per il prezioso contributo senza il quale non avremo potuto acquistare il mezzo il cui costo si aggira intorno ai 90 mila euro. E' fondamentale per un Comune come il nostro dare dei servizi come quello dello scuolabus, per fare in modo che gli allievi che risiedono in zona non scelgano altre scuole. Una scuola è un presidio molto importante per il territorio. I bambini, i giovani, sono vita, sono il futuro. Tu puoi organizzare cosa vuoi, ma per mantenere un paese in vita devono esserci i giovani. Per questo dico grazie alla Regione di essere così sensibili a questi temi".