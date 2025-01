Addio a Giampiero Loffi, "Infaticabile nelle gare e nella vita"

"Infaticabile nelle gare e nella vita, punto di riferimento saldo e sicuro per tutte le manifestazioni sportive motoristiche Biellesi e Nazionali", per l'Automobile Club Biella, "Una guida per tutti noi in questi dieci anni", per il Coordinamento territoriale della Protezione Civile Provincia di Biella. Questi i ricordi di chi conosceva Giampiero Loffi, morto nella notte all'età di 76 anni, di Alice Castello ma molto conosciuto nel Biellese.

Giampiero è stato membro attivo della Commissione Sportiva ACI Biella e della Protezione Civile. "E' stato una guida in questi dieci anni che è stato con noi - ricorda Cleto Canova Presidente del Coordinamento Territoriale della Protezione Civile - . L'ho ancora sentito ieri sera al telefono, non mi sembra vero. Ha partecipato a diverse missioni in territori come l'Emilia Romagna, la Liguria, era molto bravo nell'usare le macchine che movimentano la terra. Ha dato tanto, è una grande perdita per tutti".