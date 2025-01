Il CTV si presenta agli ETS – Enti del Terzo Settore

Sono ben 4 gli incontri territoriali con gli ETS – Enti del Terzo Settore predisposti da CTV per presentare il Programma di attività 2025, i servizi erogati, le modalità di accesso e le attività che si intendono realizzare nel corso dell’anno.

Gli incontri saranno anche un’ottima occasione per presentare i consiglieri/e di CTV eletti/e durante L’Assemblea dei Soci del 27 giugno 2024 e nel contempo per illustrare l’attività e il funzionamento delle varie Consulte Territoriali

Le date programmate: 22 gennaio, h.17.30 – Vercelli, c/o CTV, in corso Libertà 7230 gennaio, h.17.30 – Biella, c/o CTV, in via Orfanotrofio 163 febbraio, h.17.30 – Santhià, c/o la biblioteca civica, in via Dante Alighieri 46 febbraio, h.17.30 – Varallo, c/o sportello CTV in Taverna d’Adda

Al fine di organizzare gli incontri nel modo più efficace, chiediamo agli interessati di iscriversi al seguente link. clicca QUESTO LINK per partecipare agli incontri

Per informazioni CTV – Sede di Biella 015 8497377 – info@centroterritorialevolontariato.org CTV– Sede di Vercelli0161 503298 – info@centroterritorialevolontariato.org