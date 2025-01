Mobilità sostenibile: "Transizione costosa e fondi insufficienti, occorre un sostegno alle PMI".

CNA Piemonte sottolinea l'importanza di introdurre incentivi economici, fondi dedicati e supporto fiscale per sostenere le micro, piccole e medie imprese nella transizione verso la mobilità sostenibile. Durante un confronto con la Commissione Trasporti della Camera, è emersa la necessità di politiche mirate che vadano oltre i veicoli a emissioni zero, includendo strumenti economici, tecnologici e formativi per garantire l'efficacia delle normative europee.

Le proposte normative, che riguardano i diritti dei passeggeri e la mobilità multimodale, pongono sfide particolari per il settore taxi e NCC (noleggio con conducente). CNA Piemonte chiede una graduale applicazione delle nuove regole, con parametri proporzionati alle capacità operative delle imprese.

Delio Zanzottera, segretario CNA Piemonte, evidenzia che la transizione verso veicoli a basse emissioni, come quelli elettrici o a idrogeno, comporta costi elevati e le risorse attuali sono insufficienti. CNA propone di aumentare i fondi e introdurre incentivi per modernizzare le flotte. Giovanni Genovesio, presidente CNA Piemonte, conclude sottolineando il ruolo chiave dei settori taxi e NCC nella mobilità multimodale e la necessità di un fondo europeo per la digitalizzazione e un programma di finanziamenti graduali che copra una maggiore percentuale dei costi iniziali per le PMI.