Cossato, ennesima discarica a cielo aperto, la segnalazione di un lettore FOTO

La scena che si presenta agli occhi dei passanti è desolante: un cumulo di sporcizia che deturpa il paesaggio e rappresenta una minaccia per l'ambiente circostante. Non è la prima volta che l'area viene ripulita, ma sembra essere intrappolata in un ciclo di degrado e incuria. La segnalazione è arrivata alla nostra attenzione grazie a un lettore, che ha già provveduto ad allertare chi dovrà provvedere alla pulizia.

Non si nasconde frustrazione per l'episodio: "Ogni volta che viene bonificata, poco dopo qualcuno torna a sporcare. È come combattere contro i mulini a vento", commenta il lettore.

Oltre al danno estetico, la discarica rappresenta un rischio concreto per l'ambiente e la fauna del Cervo.