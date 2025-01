Preoccupante il prezzo del gas, CNA Piemonte: “Temiamo nuovi fenomeni speculativi, a danni dei consumatori”.

Un inverno particolarmente rigido quello che si sta palesando in Piemonte e che porta a considerare con preoccupazione anche i costi del riscaldamento, sia per le famiglie che per le imprese. Nelle ultime settimane il mercato del gas naturale è tornato ad aumentare superando il tetto dei 50 euro al Megawattora, un limite che non veniva sfiorato da quindici mesi a questa parte. Una recente analisi di Goldman Sachs, come hanno riportato i principali quotidiani finanziari, ha evidenziato come detti aumenti possano lievitare fino a raggiungere una quotazione superiore agli 80 euro/Mwh.

“Siamo molto preoccupati, temiamo il riaccendersi di fenomeni speculativi sul prezzo dell’energia a danno dei consumatori finali, con un aumento esponenziale dei costi che metterebbe a rischio la debole crescita del Pil allontanando l’obiettivo del 1,2 % - commenta il Presidente Cna Piemonte Giovanni Genovesio – vanno rafforzate le azioni di controllo da parte del Governo per evitare questi eccessi”.

Gli fa eco il Segretario Cna Piemonte Delio Zanzottera “Rimane una necessità quella di rendere il mercato energetico meno soggetto ai picchi di costo derivanti da tensioni anche solo temporanee sui mercati dell’energia per evitare che il sistema delle micro e piccole imprese ne possa risentire.”