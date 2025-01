Biella, Vetrine Vive continua: Chiorino in visita ai temporary store FOTO

Nel pomeriggio di oggi mercoledì 8 gennaio Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, ha fatto tappa a Biella per visitare i locali del progetto "Vetrine Vive", accompagnata dall'assessore al Commercio del Comune di Biella, Anna Pisani. L'iniziativa, che ha coinvolto in centro i temporary store di via San Filippo e via Italia, rappresenta un’occasione per la valorizzazione del territorio e i commercianti, che spiccano per intraprendenza, hanno scoperto un nuovo un nuovo modo di fare rete.

Anna Pisani ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le attività economiche e il ruolo del progetto: “Vetrine Vive è una dimostrazione concreta di come il commercio possa ripartire attraverso un'idea innovativa. Grazie alla grande collaborazione dei commercianti, è stato possibile creare uno spazio condiviso, favorendo legami e sinergie che arricchiscono il tessuto economico della nostra città”.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del Distretto Urbano del Commercio (DUC), con l'obiettivo di riattivare spazi sfitti e rilanciare il centro cittadino, favorendo l’economia e le attività locali. L’operazione è stata resa possibile grazie a un finanziamento di 180mila euro, coperto per l'80% dalla Regione Piemonte e per il 20% dal Comune di Biella.

Durante la visita agli spazi espositivi, Chiorino ha evidenziato il valore del progetto e la sua capacità di attrarre visitatori: “È una strada impegnativa, specialmente per quanto riguarda la riattivazione degli sfitti, ma i risultati ottenuti dimostrano che la collaborazione tra Regione, Comune e commercianti è una garanzia per il futuro. Stiamo lavorando per estendere l’iniziativa fino all’Adunata degli Alpini, a grande richiesta del territorio. Nell’ultimo periodo ho notato maggiore affluenza nel centro di Biella e, grazie agli eventi collaterali, le vie principali riprendono vita”.

Nel corso del pomeriggio la vicepresidente della Regione e l’assessore di Biella hanno ascoltato la parola dei negozianti che di recente hanno avviato i saldi. Durante il periodo natalizio, a partire dall’inaugurazione dei locali, sono nate nuove collaborazioni e non sono pochi ad aver avviato attività congiunte e pubblicità condivise.

Vetrine Vive continua e sono in arrivo cartelloni espositivi e mostre artistiche per le vie della città, che doneranno alla cittadinanza nuove motivazioni per restare.