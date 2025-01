Lotteria Italia: biglietto da 100.000 euro venduto nella vicina Borgosesia

E' già caccia al vincitore a Borgosesia per il biglietto da 100.000 euro estratto dalla Lotteria Italia. Corrisponde al tagliando E 322777 e si tratta di un premio di seconda categoria.

Altri due premi da 20.000 euro (quarta categoria) rispettivamente a Cigliano (biglietto L 258958) e Villarboit (biglietto I 157977). Probabilmente venduti agli Autogrill sulla A4. A Borgosesia il biglietto è stato venduto in una tabaccheria del centro valsesiano. Di certo qualcuno starà festeggiando in questo momento, una bella somma per iniziare al meglio l'anno.