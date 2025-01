Soccorso Alpino, dopo 12 anni Claudio Negro lascia la guida: Marco Foglietti è il nuovo delegato di Biella

Dopo 12 anni Claudio Negro lascia la guida della 22° Delegazione del Soccorso Alpino Biellese. Il regolamento del CNSAS - Corpo Nazione Soccorso Alpino e Speleologico prevede che dopo la durata dei 4 mandati il delegato non sia più rieleggibile.

Claudio Negro porterà comunque avanti il suo prezioso contributo nel Soccorso Alpino come operatore tecnico. Tanti i traguardi raggiunti nella sua lunga carriera, in organico dalla seconda metà degli anni 80, tantissimi gli interventi di soccorso a cui a partecipato come Tecnico di Elisoccorso presso la base di Borgosesia dalla sua creazione nel 1988, successivamente come Capo della Stazione Valle Cervo che ha guidato dal 2008 al 2012 e come Delegato dal 2013 al 2024. Negli ultimi tempi è stato il promotore del progetto “Con il cuore nei rifugi Biellesi”.

Tutti il volontari della 22^ delegazione hanno ringraziato Claudio Negro durante la cena degli auguri natalizi svoltasi nelle scorse settimane. Il nuovo Delegato per il triennio 2025/2028 sarà Marco Foglietti, già Vice Delegato, affiancato dal Vice Delegato Vicario Corrado Mosca Riatel che lascia il ruolo di Capo Stazione Elvo Oropa per il nuovo incarico.