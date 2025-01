4 consigli per rimettersi in forma dopo le Feste, semplici ed efficaci

Nel periodo delle Feste anche la persona più attenta è facile che si trovi con un paio di chili in più e con una pelle che appare meno luminosa del solito.

Qualcosa che appare pressoché inevitabile vuoi perché le occasioni di condivisione del cibo risultano tutt’altro che infrequenti, vuoi perché gli ingredienti utilizzati all’interno delle preparazioni sono particolarmente ricchi di grassi e zuccheri.

Una buona notizia c’è: recuperare un aspetto radioso e rimettersi in forma non è poi così difficile. Ecco per voi 4 consigli semplici e soprattutto efficaci.

Iniziare dalla pelle, l’organo che per primo risente degli sfizi delle Feste

Basta davvero poco per trovarsi con una pelle meno luminosa del solito: una fetta di panettone in più, qualche cioccolatino di troppo, la stessa interruzione - per molti forzata - dell’attività fisica, complice la chiusura di diverse palestre.

Come fare, dunque, per purificare la pelle e farla tornare più tonica, bella e luminosa? La cosa migliore è utilizzare prodotti di qualità, certificati e con materie prime bio, come quelli proposti sul sito Mosquetas.com. Parliamo di un marchio presente dal 1989, da sempre sinonimo di trasparenza, sostenibilità e affidabilità.

I cosmetici naturali sono l’ideale per evitare che si verifichino ulteriori patologie e persino allergie, qualcosa di tutt’altro che infrequente vista la maggiore delicatezza dell’epidermide dopo il periodo delle Feste. Pertanto, insieme alla crema viso e al contorno occhi, si rivela essenziale optare per formulazioni per la detersione in grado di purificare e soprattutto idratare.

Un’alimentazione… detox

Ripristinare delle corrette abitudini alimentari è fondamentale per tornare in forma dopo le Feste. La dieta dovrà essere detox, ma senza eccessivi “sconvolgimenti”: basterà bere acqua, tisane (meglio se senza zuccheri aggiunti), spremute e centrifugati in quantità, assicurandosi minimo tre porzioni di frutta/verdura al giorno.

Attenzione alla pratica di saltare i pasti. Certo, a cena è buona prassi mangiare meno che durante il resto della giornata, ma il digiuno, quando prolungato e fatto senza criterio, rischia di far venire ancora più appetito. Il tutto facilitando l’assunzione di cibi che invece potrebbero favorire un’ulteriore aumento del peso, onde per cui, nel dubbio, meglio confrontarsi con un medico o un esperto della nutrizione.

Riprendere a fare attività fisica

Insieme alla cura della pelle e dell’alimentazione, riprendere a fare attività fisica si rivela essenziale ai fini della remise in forme. Ciò può tradursi, per quanti non l’avessero ancora fatto, come uno stimolo a iscriversi presso palestre e centri dove praticare una disciplina che risulti davvero congeniale: basta andare un paio di volte a settimana.

Da non sottovalutare il trekking. L’escursionismo è l’ideale per quanti hanno libero soltanto il fine settimana e permette di ampliare la propria rete di conoscenze, con tutti i vantaggi dello stare all’aria aperta.

Non avere fretta

L’ultimo consiglio può sembrare banale ma è vero il contrario: è, infatti, quello di non avere fretta. Muoversi già adesso, inoltre, favorisce il fatto di farsi trovare pronti per l’arrivo dell’estate, ma con meno stress, meno frenesia. E c’è forse un proposito migliore per l’anno nuovo, se non quello di prendersi cura di sé, ma senza porsi obiettivi irrealizzabili?