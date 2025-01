La Juve Next Gen non si ferma più: anche la Casertana paga dazio a Biella - Foto di Enrico Eletto per newsbiella.it

Mentre la prima squadra allenata da Motta ha disimparato a vincere, la Next Gen, con la cura Brambilla non si ferma più. Anche la Casertana paga dazio al Pozzo Lamarmora e al termine di una partita combattuta perde 1 a 0. La zampata decisiva è quella di Guerra a dieci minuti dalla fine, dopo alcune azioni tambureggianti dei bianconeri che hanno messo in campo un maggior tasso tecnico rispetto ai campani. Ma fin dal primo tempo gli juventini hanno fatto vedere più personalità e aggressività arrivando, con diversi tentativi, nei pressi della difesa ospite e in un paio di occasioni sventate con bravura dal portiere ospite.

Per la Casertana solo Vano, un neo acquisto, e il capitano Marra hanno cercato di impensierire la difesa bianconera ma, come ha detto l’allenatore della Casertana in sala stampa, è sempre mancato l’ultimo passaggio. Un successo che permette ai bianconeri di scavalcare gli avversari odierni in classifica e di veleggiare verso una salvezza tranquilla. Traguardo che sembrava precluso qualche settimana fa, con l’arrivo di Brambilla alla guida ha dato al gruppo serenità e consapevolezza di essere ampiamente alla portata. Da segnalare un folto gruppo, come sempre, di tifosi ospiti e il minuto di silenzio in ricordo di Aldo Agroppi.