Gelindo Bordin: biellese d’adozione, tra le figure principali del presepe sabaudo.

Chi non ricorda le imprese di Gelindo Bordin e la sua permanenza a Biella, legata al rapporto con la Fila? Oltre ad un grande nome dello sport internazionale, Gelindo è anche una figura importante del presepe sabaudo.

Nel nostro Paese è radicata la tradizione dell'allestimento del presepe che incarna, nella maggior parte dei casi, la cultura e gli antichi mestieri dei rispettivi luoghi presso i quali viene allestito. Accanto alle ambientazioni più tipicamente palestinesi, quelle legate alla storia di Gesù, vi sono quelle locali, che consentono di rendere il presepe un po' più personale e calzante rispetto alla storia, alla cultura ed alle tradizioni del territorio di chi lo assembla. Il personaggio più famoso è appunto Gelindo, il pastore nonché proprietario del bue, che offrì la stalla a Maria e Giuseppe presso cui far nascere il Bambinello. Spesso, viene affiancato dalla statuina della moglie Alinda, della figlia Aurelia e del suo servo Maffeo.

Caro ai biellesi Gelindo Bordin, icona sportiva a livello internazionale, è ricordato con grande stima e affetto per via della Fila, per cui ha lavorato: “Ci ha lasciato uno splendido ricordo della permanenza a Biella – racconta Annalisa Zanni, ex collega e oggi responsabile di Fondazione Fila - Gelindo non era solo un grande atleta, ma anche un uomo di straordinaria umiltà. Ha lavorato per anni sullo sviluppo delle tecnologie per le scarpe da corsa, sempre confrontandosi e collaborando con il team. Lo ricordiamo con tanta passione e i suoi cimeli sono oggi custoditi nel Fila Museum”.