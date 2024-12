Riascoltati per voi: la classifica finale del 2024

Quarantottesimo appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”. Siamo quasi giunti alla fine di questo 2024, come ogni fine dell’anno che si rispetti c’è sempre un bilancio da fare. Quindi facciamolo! L’anno passato, era stato un trio di musica degli anni settanta a salire sul podio, ve lo ricordate? Primo posto per i Ten Years After, con l’album “Recorded Live”. Al secondo posto i Pink Floyd con “The Dark Side Of The Moon”. Mentre al terzo posto si era classificato David Bowie con “Aladdin Sane”. Quest’anno come andrà a finire? Scopriamolo insieme!

Anche quest’anno, come lo scorso, i dischi che vi ho raccontato sono stati giusto una manciata, pochi, anzi pochissimi rispetto alla miriade di album pubblicati in tutti quegli anni. Però, nonostante tutto, vorrei giocare un’altra volta con voi. Dai primi giorni di quest’anno, ho riascoltato i più svariati generi musicali: l’hard rock dei Deep Purple, Royal Blood, Aerosmith, Bryan Adams, ed i Van Halen. Passando per il rock-blues dei Lynyrd Skynyrd, Grand Funk Railroad, Dire Straits o dei grandissimi chitarristi come Eric Clapton, Gary Moore e Joe Bonamassa. Per non parlare dei bellissimi dischi di rock alternativo dei Keane, Foo Fighters, Pearl Jam, Franz Ferdinand, Interpol, Arcade Fire, The Killers o di Jeff Buckley. Passando per il punk dei The Offspring, 5 Seconds Of Summer e Green Day. Nel mezzo, abbiamo riascoltato brani di pop rock di Bruce Springsteen, i Duran Duran e Prince. Ed il grunge dei Soundgarden e dei Nirvana? O l’heavy metal degli Iron Maiden e dei Metallica? Non ci siamo fatti mancare proprio nulla! Così come il glam rock dei Kiss o dei Queen. L’indie dei Kasabian, il folk rock dei Cranberries, il pop di Sia e di Taylor Swift ed il jazz di Norah Jones.

E’ stato un bellissimo viaggio, vero?

La musica ha un potere straordinario: riesce a evocare ricordi, a farci sorridere o a farci commuovere. Mentre ci avviciniamo alla conclusione di questo 2024, è impossibile non riflettere su un anno che, come ogni altro, ha portato con sé una serie di eventi, emozioni e scoperte. La rubrica “Riascoltati per Voi” ha sempre avuto l’obiettivo di esplorare e riscoprire il mondo della musica.

Pertanto, ecco a voi le mie personali classifiche suddivise per decadi.

PODIO 1974:

1) The Band & Bob Dylan - Before The Flood (Live)

2) Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard

3) Queen - Sheer Heart Attack





PODIO 1984:

1) Dire Straits - Alchemy Live

2) Metallica - Ride The Lightning

3) Iron Maiden - Powerslave





PODIO 1994:

1) Nirvana - MTV Unplugged In New York

2) Dream Theater - Awake

3) Pearl Jam - Vitalogy





PODIO 2004:

1) The Killers - Hot Fuss

2) Arcade Fire - Funeral

3) Kasabian - Kasabian





PODIO 2014:

1) Joe Bonamassa - Different Shades of Blue

2) Interpol - El Pintor

3) Foo Fighters - Sonic Highways

E per finire, eccovi la mia personalissima classifica finale:

47) 5 Seconds Of Summer - 5 Seconds Of Summer (2014)

46) Green Day - Dookie (1994)

45) Royal Blood - Royal Blood (2014)

44) Lenny Kravitz - Baptism (2004)

43) The Offspring - Smash (1994)

42) Joss Stone - Mind Body & Soul (2004)

41) Taylor Swift - 1989 (2014)





TOP 40:

40) Gary Moore - Power of the Blues (2004)

39) Prince - Purple Rain (1984)

38) Norah Jones - Feels Like Home (2004)

37) Ed Sheeran - X (2014)

36) R.E.M. - Monster (1994)

35) Coldplay - Ghost Stories (2014)

34) Aerosmith - Get Your Wings (1974)

33) Kasabian - Kasabian (2004)

32) Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (2004)

31) Keane - Hopes And Fears (2004)





TOP 30:

30) Sia - 1000 Forms Of Fear (2014)

29) Deep Purple - Burn (1974)

28) Foo Fighters - Sonic Highways (2014)

27) Arcade Fire - Funeral (2004)

26) Duran Duran - Arena (1984)

25) The Cranberries - No Need To Argue (1994)

24) U2 - The Unforgettable Fire (1984)

23) Kiss - Kiss (1974)

22) Supertramp - Crime Of The Century (1974)

21) Bryan Adams - Reckless (1984)





TOP 20:

20) Interpol - El Pintor (2014)

19) Grand Funk Railroad - Shinin' On (1974)

18) Jeff Buckley - Grace (1994)

17) The Killers - Hot Fuss (2004)

16) Van Halen - 1984 (1984)

15) Neil Young - On the Beach (1974)

14) Bon Jovi - Bon Jovi (1984)

13) Soundgarden - Superunknown (1994)

12) Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (1974)

11) Lynyrd Skynyrd - Second Helping (1974)





TOP TEN:

10) Bruce Springsteen - Born In The U.S.A. (1984)

9) Pearl Jam - Vitalogy (1994)

8) Queen - Sheer Heart Attack (1974)

7) The Band & Bob Dylan - Before The Flood (Live) (1974)

6) Joe Bonamassa - Different Shades of Blue (2014)





TOP FIVE:

5) Iron Maiden - Powerslave (1984)

4) Dream Theater - Awake (1994)





IL PODIO:

3) Nirvana - MTV Unplugged In New York (1994)

2) Metallica - Ride The Lightning (1984)

1) Dire Straits - Alchemy Live (1984)

Quest’anno, sul podio ho scelto due album degli anni ’80 ed uno degli anni ’90. La curiosità è che due sono concerti, bellissimi concerti sottolineerei! Come l’anno scorso! Sarà che avrò una passione sfrenata per gli album dal vivo. La scelta è stata durissima, sono stati tanti gli lp che in questo 2024 mi sono piaciuti e ai quali sono affezionato.

Io mi sono divertito tantissimo a riascoltare questi dischi, voi?

Qual è la vostra opinione? Fatemelo sapere.

Restate connessi, vi aspetto al prossimo ascolto… e buon 2025!!!