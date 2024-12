Brusnengo, Alpini consegnano il libro verde della solidarietà al Comune aspettando l'Adunata 2025

Alpini protagonisti a Brusnengo nell'ultimo consiglio comunale dell'anno 2024. In tale occasione, le penne nere hanno consegnato all'amministrazione comunale il libro verde della solidarietà e presentato i punti principali del grande evento del 2025: l'Adunata nazionale a Biella.

“Saranno mesi impegnativi e ricchi di emozioni per cercare di trasmettere lo spirito Alpino a più biellesi possibile – spiega il gruppo sui propri canali social - Colgo l'occasione per ribadire che non sarà un evento da temere ma un evento da vivere e condividere con tutti”.