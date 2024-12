Natale, il messaggio del vescovo di Biella Roberto Farinella: “ Prego che la pace possa regnare nei cuori di tutti” VIDEO

“Sia un Natale di pace e amore in ogni famiglia, un buon Natale nella luce del Signore Gesù”. Con queste parole, il vescovo di Biella si è rivolto alla comunità biellese, in occasione delle festività natalizie.

“Questo momento – sottolinea – sembra quasi oscurato dalle drammatiche situazioni di guerra che sono più vicine di quanto possiamo pensare. Tante persone si trovano a vivere un Natale di solitudine, qualcuno ha anche perso il senso della speranza. Ma proprio in questa situazione possiamo affermare che il Natale è il messaggio della speranza, della vita e della gioia”.

Per Monsignor Farinella il Natale è “una notizia sconvolgente: quel Dio che tante volte sentiamo lontano da noi è il Dio che ha scelto di incarnarsi e di venire in mezzo a noi. Anche di fronte alle difficoltà più grandi non ci abbandona. Inoltre, la sua parola è in grado di far germogliare la speranza facendoci diventare testimoni di questa gioia. Infine, un pensiero speciale per chi soffre ed è solo, costretti ad affrontare prove difficili. Prego che la pace possa regnare nei cuori di tutti e per coloro che sono toccati dal dramma della guerra”.