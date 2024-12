Il 2025 che verrà, parla il Lama Paljin Tulku Rinpoce: “La pace è l'unico vero farmaco universale”

Paragonando gli altri con noi stessi non dovremmo mai togliere la vita o essere causa di morte e neppure promuovere la violenza nei confronti degli uomini, degli animali e dei tutto ciò che vive.

E se crediamo nella legge del karma, secondo la quale ogni azione genera una conseguenza dello stesso genere, non possiamo certamente pensare a un futuro radioso, viste le immagini agghiaccianti evocate dagli sconsiderati eventi di cui ci nutrono quotidianamente i mezzi di comunicazione. Ricordiamoci che al di là dell’evocare sensi di colpa, paure o polemiche, questi fatti ci parlano delle crudeli sofferenze di cui l’uomo è artefice. Questa intuizione dovrebbe portarci a correggere il nostro comportamento, consapevoli del fatto che non è necessario andare troppo lontano per vedere l’avversione e la violenza: le miserie della vita sono anche nella nostra città, nel nostro condominio, nelle nostre case.

Quante volte i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni portano dolore attorno a noi? È curioso che tutti non vogliano soffrire e desiderino essere felici ma poi in concreto ci si dimentica facilmente di questa istanza e si cade nella polemica, nell’astio, nel conflitto, anche con le persone che ci sono più care. Quello che sta per iniziare sarà un anno di importanti cambiamenti, non tutti positivi e certamente non positivi per tutti, ma le vicende che da tempo scuotono i nostri sentimenti dovrebbero aver ampliato le nostre facoltà di comprensione. Mai come ora è necessario sviluppare la compassione impegnandoci ad amare e aiutare il prossimo, facendo prevalere il discernimento e coltivando i comportamenti salutari.

Come suggerisce continuamente Sua Santità il Dalai Lama: “Facciamo emergere le nostre qualità migliori e volgiamo la nostra mente al bene, con la consapevolezza che la nostra felicità non può esistere pienamente senza la felicità degli altri.” Nel 2025, possa l’amorevole gentilezza albergare nei nostri cuori e diffondere la dolce energia della pace. Possano la ragione e il buon senso alimentare la fratellanza e favorire l’unità spirituale tra le genti. Possano gli infiniti poteri della mente altruistica sconfiggere i veleni dell’egoismo, del desiderio, dell’avversione, dell’illusione e risvegliare questa umanità disorientata e sofferente. Perché , oggi è più che mai , per eliminare i dolori del mondo l’unico vero farmaco universale è la pace.

Pertanto la parola d’ordine per il 2025 è: POSSA IL MIO CUORE ESSERE IL TEMPIO DELLA PACE.