Biella, Santa Messa in Duomo la notte di Natale. Vescovo Farinella: “Siate luminosi”

Duomo di Biella gremito di fedeli per la Santa Messa di mezzanotte che preannuncia l'arrivo della festività del Natale. Presenti famiglie e istituzioni giunte per ascoltare le parole del vescovo Roberto Farinella.

“Carissimi, in questa notte di Natale lasciamo che la luce di Cristo illumini il nostro cuore e ci renda capaci di portarla agli altri, affinché il mondo diventi un luogo di pace e speranza per tutti – queste alcune parole tratte dall'omelia di Monsignor Farinella - Non lasciate che questa luce si spenga. Siate luminosi”.