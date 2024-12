Occhieppo Inferiore, dal Comune alle famiglie un contributo per i bimbi che frequentano il nido

<article style="box-sizing: border-box; margin-top: 30px; color: rgb(25, 25, 25); font-family: "Titillium Web"; font-size: 18px; " class="it-page-section anchor-offset" id="descrizione">

L'Amministrazione comunale di Occhieppo Inferiore intende erogare un contributo economico in favore delle famiglie residenti per la frequenza presso l'asilo nido comunale nel corso dell'anno 2024.

Potranno presentare la domanda di richiesta di contributo le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Occhieppo Inferiore del bambino e del genitore richiedente;

- regolarità nel pagamento delle rette di frequenza dell’asilo nido comunale;

- regolarità del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.

Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle corrisposte per il pagamento delle rette di frequenza dell’asilo nido comunale di Occhieppo Inferiore nell’anno 2024. Il contributo viene erogato per ciascun nucleo familiare indipendentemente dal numero di figli frequentanti.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 26/11/2024 , è stata individuata l’entità del contributo da erogare per l’anno 2024 per ciascun nucleo familiare: € 145,00 per bambini frequentanti a tempo pieno; € 100,00 per bambini frequentanti a tempo parziale.

La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il 30 dicembre 2024 con una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica: e - mail: segreteria@occhieppoinf.it

- a mezzo pec: occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it

- consegna a mano presso gli Uffici comunali