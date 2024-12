A Biella l'atmosfera natalizia regalata dai bambini della Cridis

La scuola primaria Cridis di Biella ha festeggiato il Natale nel migliore dei modi.

Fiumi di messaggi d'amore sono stati accompagnati dalle voci dei bambini che, al suono delle note della chitarra, hanno emozionato l'intero quartiere. Una grande affluenza di famiglie per scambiarsi gli auguri nonostante il clima poco favorevole. I bambini della classe quinta hanno interpretato la più classica delle opere natalizie, Lo Schiaccianoci, con una emozionante cup song e, a seguire, i canti di tutti gli alunni, dalla prima alla quinta, hanno preceduto un bellissimo e coinvolgente rinfresco per farsi gli auguri in un clima di assoluta felicità

Entusiaste le maestre, i bambini sono stati bravissimi. Un grazie dalla scuola va alla dirigente Monica Pisu che ha permesso di realizzare questo bellissimo evento,