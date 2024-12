Solidarietà in scena: UPB Educa regala emozioni e supporto alla Caritas FOTO

Solidarietà in scena: UPB Educa regala emozioni e supporto alla Caritas.

Grande successo per lo spettacolo teatrale andato in scena sabato pomeriggio, 21 dicembre, presso la Mensa del Pane Quotidiano. Grazie all’evento offerto da UPB Educa, i biellesi hanno raccolto fondi che verranno devoluti alla Caritas, per l’acquisto di cibo destinato alla mensa.

La rappresentazione “L’inverno della vita”, con testo e regia curati da Cinzia Rossetti, è stata arricchita dalle esibizioni del coro UPB Educa diretto da Alberto Galazzo, offrendo al pubblico un'esperienza intensa e coinvolgente. L'evento è stato replicato domenica a Sandigliano, raccogliendo consensi e apprezzamenti in entrambe le occasioni.

In rappresentanza dell’amministrazione il vicesindaco di Biella, Sara Gentile, che rinforza la collaborazione fra gli enti territoriali. L’appuntamento ha coniugato il calore delle festività natalizie con lo spirito di solidarietà, lanciando un messaggio di speranza ai più bisognosi e un invito all’azione verso tutta la cittadinanza.