Fondi di Coesione e Sviluppo, Salussola investe sulla sicurezza dei bambini

Aree Omogenee “Biellese” e “Baraggia”: tra i 73 progetti che hanno presentato il proprio progetto relativo ai Fondi di Coesione e Sviluppo, c'è anche Salussola, che ha intercettato 136 mila euro, in questa prima tranche che riguarda la sfera della riqualificazione urbana. Una seconda tranche, se verrà finanziata, riguarderà invece il rischio idrogeologico e in questo caso il progetto sarà addirittura più importante, di circa 450 mila euro.

“La nostra scelta – spiega il sindaco Manuela Chioda – è quella di investire sulla sicurezza dei bambini. La Regione ha finanziato il 90% di un progetto che a noi sta molto a cuore, grazie davvero di permetterci di realizzarlo, siamo molto soddisfatti. Si tratta della realizzazione di un percorso pedonale che verrà ricavato in gran parte da un giardino, che permetterà ai bambini dalla scuola elementare di raggiungere in sicurezza la palestra. Noi metteremo il 10%, il resto appunto la Regione e grazie a questo progetto sarà anche messo in sicurezza un muro che costeggia il percorso che ora sta cedendo”.

Queste le tempistiche indicate ora dalla Regione ai Comuni: Entro e non oltre il: 30 giugno 2025 dovrà essere presentato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE); 31 dicembre 2025 dovrà essere presentato il Progetto Esecutivo; 30 giugno 2026 dovrà essere garantita l’aggiudicazione lavori; 30 giugno 2028 dovrà essere avvenuta la fine lavori e la relativa rendicontazione.