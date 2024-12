Biella, allievi del Gae Aulenti protagonisti all’insegna dell’inclusione

Venerdì 13 dicembre gli allievi e allieve dell’istituto Superiore G. Aulenti hanno visitato la Mostra Trame di Vita con le opere di Teodolinda Caorlin al Lanificio Maurizio Sella accolti dalle curatrici Dina Pierallini ed Elena Bermond. Un’esperienza molto arricchente sia per la particolarità dell’esposizione sia per la visita agli spazi di archeologia industriale della Fondazione.

Le uscite con scadenza mensile fanno parte del Progetto La cura del sé e la cura dell'ambiente: l'integrazione dei fragili in città più sostenibili ideato dall’insegnante Elisa Franzoi e coordinato da una delle referenti del dipartimento di sostegno, la prof.ssa Paola Botta. Tra i vari intenti del progetto, supportato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, vi è quello di far conoscere ai giovani il territorio con le varie proposte educative e culturali per garantire la loro inclusione nel tessuto sociale.