Tradizionale scambio di auguri di Federmanager Biella

Venerdì sera presso il Circolo Sociale Biellese si è tenuta la consueta Cena di Natale di Federmanager Biella.

Gli ospiti, molto numerosi per l’occasione, hanno ricevuto il benvenuto del Presidente Giorgio Righini che in forma sintetica ha riassunto i fatti salienti dell’anno di attività soffermandosi in modo particolare sul Nuovo Contratto della Categoria che Stefano Cuzzilla Presidente uscente di Federmanager Italia, ha recentemente siglato come ultimo atto a completamento del suo mandato, prima di assumere la Presidenza di Trenitalia.