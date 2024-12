Cultura della legalità, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Sordevolo hanno incontrato i bimbi del nido di Mongrando FOTO

Nel mese di dicembre sono proseguite le iniziative ad opera dei Carabinieri Forestale sulle tematiche ambientali volte alla diffusione della cultura della legalità; e cosi il giorno 16 dicembre nel giardino antistante il Polivalente di Mongrando c’è stato un piacevole momento di incontro tra i Carabinieri Forestali del Nucleo di Sordevolo(BI) ed i bimbi dell’asilo nido.

Nell’accogliere la richiesta dell’Amministrazione comunale di Mongrando che ha espresso la volontà di partecipare al Progetto “Un Albero per il futuro” al fine di mettere a dimora un nuovo albero a sostituire quello pericolante abbattuto per motivi di sicurezza in piazza XXV Aprile nel mese di novembre scorso, i Carabinieri Forestali di Sordevolo hanno fornito un abete bianco (Abies alba) proveniente dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano (Ar).

La piccola pianta è stata posta a dimora dagli stessi bimbi del nido di Mongrando. Un piccolo gesto concreto che contribuirà a “formare un grande bosco diffuso della legalità”, un “impegno che contribuirà a trattenere una grande quantità di CO2”.

Il progetto nazione di educazione ambientale “Un Albero per il futuro” è nato nel 2020 ed è rivolto alle scuole per sensibilizzare sull’importanza della forestazione e della conservazione della biodiversità. Le migliaia di piantine (futuri alberi) distribuite e messe a dimora dagli studenti di ogni età durante le attività didattiche contribuiscono costituire un grande BOSCO DIFFUSO, fatto di specie autoctone che crescono migliorando la qualità ambientale.

Così come ogni pianta fornita nell’ambito del citato progetto, anche il piccolo abete piantato a Mongrando è geo localizzato sul sito https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it . Sarà quindi possibile seguire a distanza l’andamento e l’espansione di un nuovo bosco, apprezzando anche il risparmio di CO2.

I piccoli, nonostante la loro tenera età, sono parsi felici all’idea di prendersi cura di questa piccola piantina per farla crescere e, magari un giorno, poterla allestire come un albero di Natale.