Biella, al via i primi laboratori per promuovere l'invecchiamento attivo nel segno della creatività

Al Centro Dinamico di Via Delleani si sono svolti i primi laboratori dell'iniziativa nell'ambito del progetto "Essere, Sapere, Trasmettere", pensato per promuovere l'invecchiamento attivo e stimolare la partecipazione della terza età ad attività creative e sociali.

Gli incontri hanno visto una grande affluenza e un entusiasmo contagioso da parte dei partecipanti. È stato emozionante vedere come la creatività e la voglia di mettersi in gioco abbiano giocato un ruolo importante.Gli eventi sono stati momenti di condivisione, di allegria e di socializzazione, che hanno permesso ai partecipanti di rafforzare legami e trascorrere insieme pomeriggi all'insegna della creatività, della solidarietà e dell'informazione.

La soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore Isabella Scaramuzzi che ha sottolineato quanto sia importante offrire queste opportunità alla terza età, per promuovere l'invecchiamento attivo e migliorare la qualità della vita degli anziani. I prossimi appuntamenti: domenica 15 dicembre – Alla scoperta di Asti e dei mercatini di Natale.

Domenica 15 dicembre, partiranno due bus pieni per una visita guidata alla scoperta della città di Asti. I partecipanti avranno l'opportunità di conoscere la storia e i luoghi più significativi della città, con una guida esperta che accompagnerà il gruppo in un affascinante tour. La visita sarà seguita da un momento di svago ai tradizionali mercatini di Natale, dove sarà possibile immergersi nell'atmosfera natalizia, fare acquisti e godersi l'allegria delle festività.

Sabato 21 dicembre – Grande Festa di Natale per la 3° Età. Dalle ore 15,00 evento per offrire l'opportunità di scambiarsi gli auguri natalizi e trascorrere insieme un pomeriggio divertente, tra giochi, attività e buona compagnia. Un'iniziativa pensata per portare un po' di allegria e spirito festivo a tutti i partecipanti.