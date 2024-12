A Valle Mosso torna il falò della Vigilia di Natale

Nel 1976 è nata a Valle Mosso la tradizione dell’accensione del Falò della Notte della Vigilia di Natale, perpetuata fino alla 41° edizione del 2018. E’ giunto il tempo di riproporre questo piacevole spettacolo che tra fiamme e falispe riscalda i volti e i cuori di tutti. E’ quello che hanno pensato volontarie e volontari dell’Associazione “Passaggio a Oriente” di Valle Mosso. Le ultime settimane sono trascorse a creare e realizzare gli addobbi natalizi che hanno poi invaso le vie e le piazze della municipalità. Un impegno che rende piacevole e respirabile l’atmosfera natalizia. Ed ora eccoci pronti a festeggiare la 42° edizione del Falò, che ricorda i <ricoch> che si accendevano nelle borgate fino alla metà del secolo scorso. Sarà acceso nella serata di martedì 24 dicembre alle ore 22.15 in Piazza Martiri della Libertà di fronte alla Chiesa, come ai “vecchi tempi”. È sempre stato un momento significativo di unità e serenità, occasione di socialità e di allegria: ritrovarsi insieme, attorno al fuoco, aspettando l’arrivo del Natale, genera una atmosfera magica e non descrivibile a parole. A seguire, alle ore 23, sarà celebrata la S. Messa solenne con lo scambio degli auguri. "Ringraziamo per la collaborazione la squadra A.I.B. di Valdilana, il Gruppo Alpini di Valle Mosso e la Parrocchia S. Eusebio - spiegano dall'associazione Passaggio a Oriente -. Questo evento è reso possibile grazie al supporto di molti volontari e di alcune aziende del territorio, a cui rivolgiamo la nostra gratitudine: Fratelli Paoletto, Officine Meccaniche Crestani ed impresa Ezio Cavagna. Un ringraziamento anche a commercianti ed artigiani della municipalità che ogni anno in occasione del Natale offrono contributi a sostegno delle iniziative dell’associazione".