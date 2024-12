I Sapori delle Stelle: una notte di eccellenza gastronomica a Vibo Marina con gli chef di Euro-Toques

Le stelle della cucina internazionale hanno brillato per una notte nella suggestiva Vibo Marina, in occasione della tradizionale cena di Natale dell’associazione Euro-Toques presieduta dallo chef Enrico Derflingher. Questa prestigiosa organizzazione, fondata in Italia da Gualtiero Marchesi, riunisce quasi 300 chef di spicco, molti dei quali insigniti di stelle Michelin, creando una rete che promuove l'eccellenza gastronomica. L'evento si è svolto presso il ristorante Lapprodo dell'hotel Cala del Porto, un luogo che ha saputo incorniciare perfettamente l'arte culinaria con la bellezza del paesaggio calabrese.

La serata ha vissuto un momento significativo con un convegno che ha dato spazio alle voci dei rappresentanti di vari consorzi locali. Questi, con grande passione e competenza, hanno svelato le peculiarità dei loro prodotti tipici calabresi, come la celebre ‘Nduja di Spilinga, il finocchio di Isola Capo Rizzuto, la rinomata cipolla rossa di Tropea e il prezioso Bergamotto, simbolo di un territorio ricco di tradizioni e sapori autentici. La tavola calabrese è stata quindi celebrata in un viaggio sensoriale che ha unito le storie e le origini di queste eccellenze.

Dopo il convegno, il palcoscenico è passato nelle mani esperte degli chef dell'associazione, che durante la cena hanno avuto l'occasione di raccontare agli ospiti l’intento e il significato di ogni piatto presentato.

Insieme al padrone di casa Giuseppe Romano, hanno partecipato alla serata molti delegati regionali e internazionali di Euro-Toques come Giorgio Servetto (Liguria) Cristian Benvenuto (Lombardia), Marco Marras (Veneto), Natale Di Maria (Sicilia), Daniele Chiari (Arabia Saudita), Manuele Serra (Sardegna).

I piatti, un perfetto equilibrio tra radici territoriali e abbinamenti innovativi, hanno portato i presenti in un'avventura culinaria unica, ricca di emozioni e sorprese.

Giuseppe Romano, chef del ristorante Lapprodo e delegato Euro-Toques per la Calabria, ha voluto sottolineare l'importanza di questa serata: "Questa è la “Cena con le Stelle”, un evento annuale in cui celebriamo l'eccellenza della cucina e del nostro splendido territorio. Per me, è stato anche un momento speciale per presentare il mio nuovo incarico qui al Lapprodo. Il mio scopo è sempre stato quello di coniugare tradizione e innovazione; stasera abbiamo avuto l'opportunità di farlo, collaborando con i consorzi locali e mettendo in risalto i prodotti calabresi. È fondamentale che la tradizione non venga mai percepita come lontana dall’innovazione; solo così possiamo dar vita a creazioni uniche e straordinarie".

La serata è stata ulteriormente arricchita dalla presenza del presidente internazionale di Euro-Toques, il celebre chef Enrico Derflingher, che realizzato il suo famoso risotto con le eccellenze locali, fra Dop e Igp, come il riso Carnaroli della piana di Sibari, la ‘Nduja di Spilinga, il Pecorino del monte Poro, olio Evo calabrese e la Cipolla rossa di Tropea. Durante l'evento, Derflingher ha illustrato la missione dell’associazione, sottolineando l'importanza di valorizzare il territorio attraverso il lavoro dei cuochi, considerati veri e propri ambasciatori delle tradizioni gastronomiche locali, come ha confermato in un messaggio video il ministro dell’agricoltura Lollobrigida.

Ogni piatto racconta una storia, una tradizione, un legame profondo con il territorio - ha spiegato il presidente di Euro Toques - e la nostra “Cena con le Stelle” è stata un omaggio non solo alla cucina, ma anche alla cultura e all'autenticità della Calabria, evidenziando il potere della gastronomia come strumento di connessione e valorizzazione territoriale”.

Gli studenti del Corso Serale dell’IIS “P. Galluppi” di Tropea hanno partecipato a questa importante esperienza formativa, che ha messo in risalto il legame tra cibo e territorio e Derflingher ha condiviso con gli studenti aneddoti significativi, tra cui un elogio ricevuto dalla regina Elisabetta II, che lo ha chiamato a complimentarsi per il suo riso durante una cena con leader mondiali