Giracaffè: la novità per gli amanti del caffè preparato con la moka

Gli amanti del buon caffè fatto con la MOKA sanno bene che per ottenere il massimo del buon gusto occorre mescolarlo con un cucchiaino prima di servirlo in tazzina gesto questo che spesse volte risulta essere antipatico e noioso.

L’ideatore, amante del caffè fatto con la MOKA come te, stanco di cercare il cucchiaino per girarlo e per evitare le continue fuori uscite di caffè durante la mescolatura si è messo in testa di trovare una soluzione semplice, funzionale e utilizzabile senza dover necessariamente ricorrere ad un acquisto di una nuova Moka.

È questa la motivazione base che ha spinto Massimo Gubbini a ideare e brevettare il GIRACAFFÈ , il cucchiaino in MOKA applicabile su qualsiasi caffettiera di tipo MOKA con la convinzione di dare una simpatica e funzionale risposta a quanti, come lui, vivono lo stesso problema.

Dopo aver realizzato un primo prototipo funzionante si è posto il problema di come portarlo al mercato; da qui l’incontro con Novain azienda specializzata, con il suo metodo “Dall’idea al Mercato”, nell’accompagnare le innovazioni aventi tutte le credenziali per arrivarci fino al target finale che in questo caso è rappresentato dagli “amanti del buon caffè fatto con la MOKA”.

Novain, dopo aver sviluppato una prima analisi del mercato e della concorrenza ottenendone risultati positivi, avvia una prima campagna test per verificare se l’idea avuta da Massimo avesse riscontro anche nel pubblico dal quale, contrariamente a quanto si potesse immaginare, l’utilizzo delle caffettiere tradizionali tipo Moka è profondamente presente e attivo nelle abitudini quotidiane di moltissime famiglie che sanno anche di dover mescolare il caffè prima di versarlo nella tazzina. Il test ha evidenziato che oltre al rito mattutino che produce un buon profumo di caffè per la prima colazione vi è anche quello pomeridiano in compagnia di amici.

Confortata dai risultati raccolti avvia la ricerca di alcuni partners disponibili ad industrializzare e produrre il Giracaffè e per la sua commercializzazione.

Per l’industrializzazione e la produzione Novain ha contattato la MPS2 di Creazzo (VI) azienda specializzata nella lavorazione di materie plastiche, la quale sempre alla ricerca di prodotti innovativi ha offerto la sua disponibilità al progetto.

Per la distribuzione sta avviando una fase test limitato in prossimità delle ultime feste natalizie con alcuni negozi della città metropolitana di Torino e uno in Biella.

Attualmente GIRACAFFÈ, si può acquistare presso i seguenti negozi: