Bellezza e benessere rispettando la natura: alcuni consigli utili

È una vera e propria rivoluzione quella che sta vivendo attualmente il settore cosmetico. A dare il via al cambiamento in atto è l'orientamento sempre più diffuso verso prodotti che, oltre a essere benefici per la pelle di viso e corpo, si dimostrano attenti all'ambiente.

Clean Beauty per un benessere sostenibile

Il concetto classico di "bellezza" è mutato negli ultimi anni. Grazie a una maggiore attenzione per la natura è divenuto via via più sostenibile e, al tempo stesso, inclusivo. Il termine "Clean Beauty" contraddistingue questo trend volto a soddisfare chiunque sia intenzionato ad adottare uno stile di vita più "green". L'aumento della domanda di prodotti di bellezza naturali come quelli di Aroma Zone ha spinto le aziende a sostituire gli ingredienti sintetici e di origine animale con opzioni vegetali. Di conseguenza, oggigiorno la beauty routine vede come protagonisti diversi prodotti naturali che, grazie alla loro delicatezza, si adattano a qualsiasi tipo di pelle, incluse quelle particolarmente sensibili. Diminuire notevolmente l'utilizzo di sostanze chimiche, sostituite da ingredienti naturali (e sostenibili) riduce l'inquinamento legato inevitabilmente alla produzione e al processo di smaltimento dei cosmetici classici.

Validi motivi per scegliere prodotti bio

Un primo buon motivo per acquistare prodotti di bellezza bio è il fatto che questi ultimi sono in grado di nutrire i tessuti in profondità; la maggior parte dei prodotti chimici, invece, si limita ad agire in superficie. Altro vantaggio delle opzioni bio è la presenza nelle formulazioni di ingredienti provenienti da un'agricoltura che, da un lato, rispetta i cicli naturali della terra e, dall'altro, non fa uso di concimi e antiparassitari chimici, riducendo l'inquinamento. È da sottolineare come raramente i prodotti bio provochino irritazioni alla pelle o allergie. Ogni estratto vegetale impiegato nei prodotti di bellezza bio, inoltre, deve rispondere a quanto previsto da rigidi disciplinari. A vigilare sono diversi enti accreditati, che si occupano del rilascio della certificazione di cosmesi biologica ed eco-sostenibile.

Una skincare con pochi sprechi

La skincare mattutina rappresenta una piacevole abitudine per donne di ogni età. Al contempo, è anche l'azione quotidiana dal maggior impatto ambientale. Per un approccio più sostenibile è importante evitare di utilizzare una quantità eccessiva dei vari prodotti. Lo spreco è ancora più impattante soprattutto in presenza di prodotti tradizionali, potenzialmente molto inquinanti. Per valorizzare la bellezza di viso e corpo è sufficiente impiegare in piccole quantità detergente, tonico, siero viso, prodotti per il contorno occhi, crema idratante e, in estate, crema solare.

Ridurre lo spreco d'acqua con i prodotti waterless

Spesso le persone tendono a usare troppa acqua, in particolare nei minuti dedicati alla detersione della pelle del viso. Fortunatamente è emersa una tendenza, la cosiddetta "waterless beauty", il cui obiettivo è promuovere l'impiego di cosmetici privi d'acqua. I prodotti "waterless", infatti, non includono l'acqua tra gli ingredienti. Una scelta non solo sostenibile, ma che rende i prodotti stessi più efficaci grazie alla maggiore concentrazione di principi attivi, e a un utilizzo inferiore di conservanti. Altra abitudine poco sostenibile, determinata soprattutto dalla fretta, consiste nel privilegiare i prodotti usa e getta.

Imparare a leggere le etichette degli ingredienti

Anche in ambito cosmetico è prioritario dedicare grande attenzione alle etichette (i codici INCI) dei diversi prodotti. Altrettanto importante è valutare i materiali usati per l'imballaggio, e la presenza sulla confezione delle certificazioni richieste. In genere, un cosmetico "green" si contraddistingue per l'impiego di principi attivi sostenibili, di packaging realizzato in materiali riciclabili (come carta o cartoncino) e di certificazione (attesta che il prodotto è ecologico e green), ed è il risultato di una produzione etica. A caratterizzarlo è anche il mancato ricorso alla sperimentazione animale. A non essere oggetto di test su animali sono sia le singole componenti che il prodotto finito. E ovviamente l'INCI non presenta materie prime d'origine animale. Parlare di principi attivi sostenibili significa fare riferimento a elementi d'origine naturale, oppure biocompatibile. Tra i più comuni si ricordano gli oli vegetali e l'acido ialuronico.

Upcycling e refillable

È aumentato progressivamente il numero di aziende a basare la propria produzione sull'upcycling. Tale termine fa riferimento a una filosofia anti-spreco che ha alla base processi di trasformazione di scarti organici provenienti da altre filiere. L'obiettivo finale è minimizzare l'impatto ambientale. Molti brand, inoltre, hanno deciso di realizzare creme, detergenti, shampoo, balsamo e tanti altri prodotti in versione "refillable", ossia ricaricabili, al fine di ridurre lo spreco di plastica. Un'alternativa da prendere in considerazione al momento dell'acquisto è rappresentata dai cosmetici solidi, meglio ancora se con formulazioni prive (o a basso contenuto) d'acqua. Una buona idea consiste nell'optare, quando possibile, per prodotti riutilizzabili o lavabili. Via libera, dunque, a dischetti in cotone e salviette struccanti non usa e getta. In commercio, infatti, sono disponibili salviette in cotone, fibre di bambù o in microfibra, riutilizzabili dopo il lavaggio.

Dai capelli al viso: risultati ottimali con i cosmetici naturali

Acquistare cosmetici sostenibili per la pelle del viso, ricchi di proprietà benefiche, significa agire sulla cute, sia essa secca, grassa o sensibile, in modo delicato quanto efficace. Maschere e lozioni purificanti sono ideali per le pelli giovani, mentre creme anti-age dotate di acido ialuronico, o scrub rigeneranti con estratti bioattivi, aiutano ad allontanare i primi segni dell'età. Anche il corpo trae beneficio da prodotti di bellezza naturali come creme idratanti dalle proprietà emollienti, capaci di agire in profondità, e formulazioni a base di altea e malva, delicate ed emollienti. Alle creme contenenti jojoba e cere vegetali di acacia è riconosciuto un elevato potere idratante. Betulla, arnica e avena, infine, esercitano un'azione tonificante e lenitiva. Non mancano cosmetici sostenibili per capelli e cuoio capelluto come shampoo idratanti, dall'azione emolliente o seboriequilibranti utilizzabili, rispettivamente, su capelli secchi, crespi e grassi. Ad affiancarli sono balsami volumizzanti, liscianti o per capelli ricci.

Un consumatore consapevole è una persona informata in merito alle opzioni sostenibili esistenti oggi sul mercato. L'assenza nei prodotti di bellezza di sostanze chimiche, in favore di ingredienti d'origine naturale, è un ottimo punto di partenza. Il settore cosmetico ha risposto alle esigenze del pubblico iniziando a privilegiare produzioni che promuovono l'efficienza nel pieno rispetto dell'ambiente, sottolineando un impegno etico.