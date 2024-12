A Moncalvo un primo premio per la Macelleria Mosca

Alla 386° Fiera del Bue Grasso di Moncalvo la storica macelleria Mosca1916 di Biella conquista come da tradizione un ambito primo premio per l'esemplare portato alla manifestazione astigiana.

La partecipazione alla fiera e la selezione dei migliori capi bovini di razza piemontese sono da sempre una passione per la famiglia di macellai di via San Filippo che ha radici lontane nel tempo. Da sempre infatti Mosca1916 è il punto di riferimento per la carne di bue grasso piemontese, particolarmente ricercata per il suo sapore pieno e la straordinaria tenerezza. Nel negozio del centro città arrivano spesso clienti anche da fuori provincia desiderosi di gustare brasati, arrosti, bocconcini per spezzatino e tutti i tagli per uno straordinario bollito misto.