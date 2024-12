Aspettando il Natale a Vigliano Biellese, ecco gli eventi in programma nel weekend

Vigliano Biellese vi aspetta il giorno 15 dicembre in Piazza Martiri per festeggiare l’arrivo del Natale in compagnia.

Tra gli eventi previsti nel corso della giornata abbiamo la Corsa dei Babbi Natale, la Corsa Camminata (ritrovo alle 8.30 e partenza alle ore 10.00), il servizio bar attivo dalle ore 9.00, il Mercatino degli Hobbisti, Mini pony dalle ore 14.00 e per concludere polenta concia d’asporto a cura della Pro Loco dalle ore 12.00.