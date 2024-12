Come far funzionare davvero un sito internet? Le 5 migliori strategie di web marketing

Verso la fine dell’anno arriva sempre il momento di tirare un po’ le somme e fare bilanci. A molti sarà capitato in quest’occasione di scoprire che il loro sito web non funziona come sperato: non raggiunge i risultati né di traffico né di vendite. Ma perché? Purtroppo, non tutti si rendono conto che non basta avere un sito internet per farlo funzionare e raggiungere i risultati prefissati; servono le giuste strategie di web marketing che abbiamo raccolto in questa breve guida che aiuta a raggiungere il successo.

1. SEO

La sigla SEO sta per Search Engine Optimization e racchiude tutte le tecniche per aumentare la visibilità sui motori di ricerca, Google in primis, che MG Web Solutions consiglia come primo passo per far funzionare un website. Un portale internet riesce a comparire tra le prime posizioni dei risultati di ricerca e quindi essere visitato più spesso, solo quando è ottimizzato per la SEO.

Non si tratta di traffico generale ma di qualità cioè relativo solamente al pubblico target, un gruppo di utenti che realmente interessato ai beni e servizi messi in vendita.

2. Content marketing e blog

Il web marketing oggi non può fare a meno della creazione di contenuti su un blog. La regolare pubblicazione di contenuti testuali di qualità aumenta la visibilità, oltre che avere ricadute positive sulla SEO. Il contenuto si definisce di qualità nel momento in cui è interessante, utile, risponde a domande; solo così viene indicizzato dai motori di ricerca.

Il miglior risultato si ottiene condividendo in modo virale i contenuti del blog su più piattaforme fino a intercettare un pubblico più ampio possibile. La regolarità è la chiave per creare una fanbase fedele con cui costruire un rapporto di fiducia.

3. SMM

A proposito di piattaforme su cui condividere, è impensabile fare web marketing senza i social media. Il Social Media Marketing, SMM, consiste nello sfruttare i principali social network per aumentare la visibilità, intercettare il target, promuovere il prodotto, creare un rapporto di fiducia. La creazione di una community e le interazioni con essa hanno un ruolo strategico nel SMM perciò vanno curate.

4. SEM

Search Engine Marketing, cioè SEM, prevede l’uso di pubblicità a pagamento sui motori di ricerca. Si tratta di una strategia istantanea per aumentare la visibilità del website tramite campagne pubblicitarie su Bing Ads o Google Ads. Gli annunci a pagamento per aumentare il traffico organico vengono mostrati sui motori di ricerca solo quando l'utente medio cerca qualcosa di attinente ai beni e servizi promossi dal website.

Grazie a ottimi strumenti di targeting, questo è un metodo perfetto per i nuovi business alla disperata ricerca d un modo per emergere.

5. Email marketing

Sbaglia di grosso chi sostiene che l'email marketing non funzioni più. Al contrario, si tratta di un elemento chiave del web marketing per restare in contatto con clienti e la community. Grazie a comunicazioni costanti realizzate ad hoc, si aumenta la fidelizzazione risparmiando tempo e fatica.

Aggiornare su nuovi prodotti, offerte speciali e simili permette di consolidare il rapporto e stimolare l'interesse nel corso del tempo. Oggi l’email marketing si fa ancora più chirurgico e accurato grazie a sistemi che profilano sempre di più.