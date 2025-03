Alassio, venerdì 4 e sabato 5 aprile a scuola di olio e mixology nelle masterclass di Flauer

Flauer - la manifestazione organizzata dalla Marina di Alassio, in collaborazione con la Città di Alassio e la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, in partnership con la società partecipata Gesco, e patrocinata dalla Regione Liguria, che porta in scena l’incontro senza precedenti tra natura ed eccellenze gastronomiche del territorio – è anche masterclass con professionisti di settore: dall’olio ai fiori eduli, dalle essenze in purezza al gelato, dai cocktail alla nuova tendenza che miscela olio e alcolici. Dalle tecniche artistiche che usano le tinture vegetali, agli infusi naturali ai profumi della lavanda in Piazza Partigiani. Una girandola di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età.

L'assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: "Flauer rappresenta un'importante vetrina per le eccellenze del nostro territorio ed un'occasione di grande rilievo per valorizzare le tradizioni enogastronomiche che contribuiscono in modo significativo all'economia locale. Tra le specialità protagoniste di Flauer vi sono ad esempio il gelato e il sorbetto alla Begonia, specialità De.Co. del Comune di Alassio che hanno saputo conquistare palati ben oltre i confini nazionali, portando con sé il valore dell'artigianalità e dell'innovazione nel rispetto della tradizione. Questo evento è la dimostrazione di come il 'saper fare' con creatività, unito alla qualità delle materie prime locali, possa generare prodotti unici, capaci di raccontare la storia e l'identità del nostro meraviglioso territorio e di valorizzarlo al meglio”.

Venerdì 4 aprile alle ore 10 presso l’Hotel Savoia la prima delle due masterclass condotte da Daniela Ferrando, specializzata in temi di cibo e cultura, assaggiatrice di Olio iscritta al Registro Nazionale Regione Lombardia, Donna dell'Olio. Dicono di lei che parla molto, mangia poco, scrive conciso e ama inventare format di edutainment, cioè diverti-menti. “Un olio, un fiore, un frutto” non è la solita degustazione di olio, ma un percorso fragrante, oltre l’ordine e tutto vegetale tra olio extravergine, fiori e frutti ortaggi. Si inizia a palato pulito, per godere di ogni dettaglio e scoprire che un olio può avere sentori floreali. A questo punto, il confronto con i sentori floreali di un fiore vero. Insieme a Silvia Parodi di Tastee.it i saperi e le esperienze si fondono in questo incontro unico dove si risponderà a tante domande: per esempio “Ma di che cosa sanno i fiori eduli?” Per approdare infine all'assaggio di un frutto o con un ortaggio fresco e di stagione. Il finale? Libera composizione di equilibri per aprire la nostra mente ad accostamenti curiosi e consapevoli (e adottare magari nuovi antipasti).

A seguire, alle ore 11, la masterclass a cura di Perlecò e Tastee.it “La begonia, dal gin al sorbetto” sulle meravigliose declinazioni del fiore della begonia: “Per fare tutto ci vuole un fiore…anche in un mondo che cerca sempre il “nuovo”, il naturale e l’esperienza il fiore rappresenta qualcosa che, pur provenendo dal passato, diventa sorpresa.” Le parole di Aldo De Michelis, mastro gelatiere premiato con Tre Gelati sulla Guida Gambero Rosso. Una delle eccellenze di Alassio che ormai sta conquistando il mondo. Un viaggio sul passaggio tra fiore come ornamento e ingrediente, percorso peraltro ancora da completarsi del tutto ma numerosi e decisivi passi avanti sono stati ormai compiuti. Ravera Bio e, quindi, Tastee sono stati i pionieri di questo percorso e, grazie alla naturale sinergia che si è venuta a creare con Perlecó, la gelateria è diventata protagonista di questa rivoluzione alimentare. “Il gelato di fiore è la vera novità di questi ultimi 10 anni di storia della gelateria. Una novità nata nella Riviera di Ponente che ha visto proporre sapori nuovi come la Begonia di Alassio prodotto De.co del Comune di Alassio che ha avuto l’onore di essere presentato alla Fiera Internazionale di Shangai dopo il battesimo al Sigep di Rimini, il Nasturzio di Albenga, la Lavanda IMPERIA, il Geranio fino ai più consueti Rosa e Violetta.” Degustazioni a seguire di gelato interamente “di” o “con” i fiori.

Sabato 5 aprile alle ore 17 all’Hotel dei Fiori la seconda masterclass con Daniela Ferrando e Tastee.it con “MixOILogy for Flauer”. Ci racconta Daniela Ferrando: “Le parole sono importanti, e mixOILogy è stata inventata (e registrata) apposta per fondere insieme mixology + OIL. MixOILogy è una nuova frontiera del bere miscelato, quando l'olio entra nei cocktail o nei drink analcolici. Significa apertura a nuovi pubblici e momenti di assaggio. Ed è anche un tandem tra bartender e specialista dell'olio. Come si beve l'olio nei cocktail? In quantità misuratissime e in forme diverse, altro che gocce!”.

Dal fat washing alla nebulizzazione, dalla gelificazione alla creazione di bocconcini solidi: spazio alla creatività dei bartender! L'aspetto più pazzesco della mixOILogy è il potenziale combinatorio dato dagli innumerevoli oli EVO esistenti: profili, sentori, fragranze tutti da sperimentare. Anche perché, oltre all'olio EVO, a FLAUER ci sono i fiori e non come semplice garnish.

Da sabato 5 a domenica 6 aprile anche in Piazza Partigiani masterclass con Emanuela Polidori e un workshop con Antonella Fusignani. Alle ore 10 di domenica 6 aprile “Bere i fiori” a cura di Antonella Fusignani, naturopata esperta in fiori e piante officinali, che guiderà il pubblico in un approfondimento sui benefici delle piante curative, svelando come possano essere utilizzate per supportare la salute e migliorare l’equilibrio psicofisico. Un incontro dedicato alla conoscenza dei fiori curativi, il loro utilizzo come veri e propri nutraceutici per il benessere del corpo e della mente. Durante il workshop, sarà possibile assaporare infusi a freddo, preparati con fiori selezionati, per esplorare in prima persona le proprietà aromatiche e terapeutiche di questi straordinari ingredienti naturali. Un’esperienza che unisce fitoterapia, natura e gusto in un viaggio sensoriale unico.

Sabato 5 aprile alle ore 11.30 “L’arte della natura: dipingere con la cera e i colori dei fiori” e domenica 6 aprile doppio appuntamento: alle 11.30 “Profumi e creatività: la lavorazione della carta di lavanda” e alle 15 “Dai colori della natura all’arte: la creazione di inchiostri naturali” con Emanuela Polidori, ricercatrice etnobotanica, divulgatrice e formatrice, specializzata in scienze naturopatiche e certificata dal SISB. Imparare dal passato a costruire un futuro sostenibile, attraverso la riscoperta delle tradizioni con Emanuela Polidori. Ripercorrere le tradizioni del passato per farsi custodi degli antichi saperi e proteggerli dall’oblio oltre il tempo. Un doppio appuntamento pensato appositamente per Flauer, per essere in realtà un unico cammino attraverso una storia fatta di sogni e colori. “In entrambe le giornate partiremo attraverso il racconto di come la lavanda possa essere adoperata per dare vita ad una carta meravigliosa donando nuova vita a quelli che sarebbero considerabili “scarti di lavorazione”, toccheremo con mano la realizzazione di questi fogli ripercorrendo in pratica tutte le fasi di lavorazione per approdare nella seconda parte della giornata nell’estrazione dei pigmenti puri, da radici e fiori, esplorando un mondo colorato e fantastico che imprimeremo insieme nella carta di lavanda.” Un viaggio nella memoria che toccherà tutti i sensi dei partecipanti regalando un’esperienza emozionale che va ben oltre il solo risvolto artigianale.