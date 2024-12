Unione Province d’Italia, Emanuele Ramella Pralungo tra i relatori

Questa mattina, martedì 10 dicembre, si aprirà nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, la 35° Assemblea Congressuale dell’Unione delle Province d’Italia, che dovrà eleggere il nuovo Presidente chiamato a succedere a Michele de Pascale, da poco eletto Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Una due giorni fitta di incontri e confronti tra i Presidenti delle Province, i Sindaci e i Consiglieri di tutta Italia e i rappresentanti di Governo, Parlamento, forze economiche e sociali. I lavori inizieranno alle ore 11,30, con una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica, con gli interventi di saluto del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del Presidente di UPI Lazio Alessandro Romoli e la relazione del Presidente UPI uscente Michele de Pascale.

Nel pomeriggio, si svolgeranno i lavori congressuali e verrà illustrato il manifesto programmatico dell’UPI attraverso gli interventi di alcuni Presidenti di Provincia, tra cui il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo: “Ringrazio il Presidente e il Direttore UPI per aver richiesto il mio intervento. È per me un grande onore, oltre che un immenso piacere, poter prendere la parola durante la prima giornata di lavori dell'Assemblea Nazionale. Sarà sicuramente un’occasione importante, nella quale potrò rappresentare al meglio il nostro territorio biellese e portare al centro del dibattito nazionale la voce della nostra comunità”.

La serata si concluderà con la presentazione dei candidati alla Presidenza e con l’elezione del nuovo Presidente UPI. La seconda giornata invece, nella mattina dell’11 dicembre, sarà dedicata al confronto con Governo e Parlamento, sulle sfide che attendono le Province e il Paese, dalla definizione della nuova Provincia all’attuazione del PNRR, dalla messa in sicurezza del territorio, alla modernizzazione della PA, alle politiche di sviluppo equo, sostenibile e strutturato.