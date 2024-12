Ronco, attivato il canale Whatsapp del Comune per informare i cittadini

Il comune di Ronco Biellese ha aperto in questi giorni il suo profilo su Whatsapp, una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate su telefono cellulare, tablet e computer. Si tratta di un canale unidirezionale, su cui solo il Comune potrà pubblicare informazioni, novità, eventi e avvisi, mentre gli iscritti non potranno rispondere a loro volta con messaggi ma solo con emoticon di reazione.

Per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VayywNmAYlUIe844Eh2w da smartphone oppure scansionare il qr code allegato che porta direttamente al profilo comunale. Perché raggiunga il massimo della sua efficacia, è importante attivare le notifiche del canale, che sono disattivate di default. Chi deciderà di iscriversi sarà completamente garantito dal punto di vista della privacy perché né il proprietario del canale, quindi il Comune di Ronco Biellese, né gli altri utenti possono visualizzare numeri di telefono o altre informazioni personali.

“Siamo tra i primi Comuni ad attivare questa tipologia di servizio – commenta il sindaco, Celestino Lanza – e l’auspicio è che i ronchesi vi si iscrivano per poter essere raggiunti in modo istantaneo e semplice dalle principali informazioni che li riguardano e li possono interessare. Non sarà la consueta community in cui tutti potranno scrivere per evitare di accumulare messaggi, creando disaffezione o addirittura noia come accade per molte chat. Ci saranno pochi invii perché saranno mirati e di sicura utilità come ad esempio la segnalazione delle scadenze di pagamento dei tributi, avvisi sulla viabilità o altre informazioni che potranno migliorare la vivibilità del paese e il buon funzionamento della macchina amministrativa”.