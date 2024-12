Salvaguardare la tradizione e l’itticoltura locale, autorizzata a Viverone la pesca di coregoni

La Provincia di Biella ha dato al Comune di Viverone l'autorizzazione alla pesca di coregoni per il periodo che va dal 15 dicembre al 15 gennaio. Nonostante il periodo di divieto sarà permessa la cattura con l’utilizzo di attrezzi per la pesca professionale, di riproduttori della specie coregone con l'obiettivo di produrre uova embrionate presso il Centro Ittiogenico direttamente gestito dall'amministrazione.

Nel documento con il quale concede l'autorizzazione, la Provincia chiede al Comune di trasmettere al termine delle operazioni apposita relazione dell’attività svolta.

Fino agli anni settanta, il coregone, pesce di lago per eccellenza, abbondava nelle acque del lago. Se ne pescava un quintale al giorno. Per via dei cambiamenti climatici il coregone non è più così presente e un miglioramento della situazione è possibile solo con questa pratica.

Perchè il coregone è così importante per il lago di Viverone? Per anni ha rappresentato l'emblema del lago, ed la dimostrazione della buona salute dell'area, un termometro naturale della situazione. Per anni questo pesce è stato protagonista di fiere e sagre della zona, ed è ormai diventato tradizione per Viverone e motivo di traino per l'economia locale.